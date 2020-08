الأرصاد تحذر الصيادين من احتمالية سقوط أمطار على ساحل مصراته وسرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الصيادين

من احتمالية سقوط أمطار خفيفة على ساحل مصراتة وسرت، مع وصول درجة سرعة الرياح إلى

20 عقدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، كما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب،

تتكاثر هذه الليلة ونهار الغد، خصوصًا على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار

خفيفة، وأما الرياح فسرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

وأوضح المركز، أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50

متر، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة،

والرؤية جيدة، بينما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح سرعتها ما بين 05

و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل

الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة، والرؤية جيدة.

