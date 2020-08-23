عكاشة: وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لانتهاء مظاهر الفوضى المسلّحة

ليبيا – قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة إنّ قرار وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لانتهاء كامل مظاهر الفوضى المسلّحة وتكوين مؤسسات ليبية مع إلزام القوى المسلحة أن تكون خارج المشهد تمامًا.

عكاشة وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” وفقًا لما نقله موقع “بوابة أخبار اليوم” المصري أضاف أنّه بعد صدور بيانات وقف إطلاق النار في ليبيا فإنّ هناك انحيازًا للخيار السياسي والدخول في عمليات سياسية توفّر الأمن والاستقرار على ربوع لبييا وعلى كامل التراب الليبي.

وكشف أنّ مصر تشعر بقدر من التفاؤل؛ لأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا جاء بناءً على مبادرة إعلان القاهرة، وهو الخيار الذي تنحاز إليه القاهرة حتى يتمّ بناء الدولة الليبية من أجل عودة القرار إلى الليبيين وتكوين دستور جديد.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أنّ ليبيا تنتظرها فترة تحتاج إلى صدق النوايا، ستكون فترة انتقالية يجب إدارتها بكل أشكال النزاهة السياسية من جميع الأطراف.

وطالب الشعب الليبي بأن يتم استثمار حالة التركيز الدولي على ليبيا من أجل إعادة استقرار الدولة الليبية، موضّحًا أن هناك نقطة شديدة الأهمية في اتفاق وقف إطلاق النار، بخصوص إدارة العوائد النفطية لصالح الشعب الليبي، فهو أمر مهمّ للغاية. لا سيما أنّه يجري الإنفاق من هذه العوائد في مسارات لا تخدم ليبيا، منها الإنفاق على المليشيات والمرتزقة والكيانات غير الشرعيّة. وأن يخضع الإنفاق للرقابة الدولية.

عكاشة أكّد أنّ مصر ما زالت على أهبة الاستعداد، فأيُّ شكل من الالتفاف أو المناورة أو محاولة إجهاد اتفاق إطلاق النار في ليبيا من جانب الميلشيات المسلّحة، فإنّ مصر على قدر من الجاهزية؛ حتى تقابل أيَّ تحرّك يجهض عملية الانتقال السلمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية