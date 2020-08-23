الحويج يبدي استغرابه من الدعوات لوقف إطلاق النار وسيطرة الوفاق على الأراضي الليبية في ذات الوقت

أخبار ليبيا24

أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج استغرابه ممن يدعو لوقف إطلاق النار وهو يدعو في ذات الوقت إلى سيطرة حكومة الوفاق على كامل الأراضي الليبية.

ووصف الحويج عبر تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هؤلاء يعيشون حالة هوس وانفصام مع الواقع للأسف، حيث خطاب كراهية وإقصاء لايعول عليه في شراكة لبناء وطن.

وتابع وزير الخارجية والتعاون الدولي “نحن نريد شجعانًا ديدنهم الوطن ثم الوطن ثم الوطن، وعليهم أن يتركوا الليبيين وشأنهم هؤلاء الذين فشلوا في العاصمة طرابلس حتى في تدبير مشكلة القمامة ناهيك عن الكهرباء والسيولة في بلد يعوم فوق بحيرة نفط”.

وذكر الحويج عبر تغريدته أيضًا :”هاهم اليوم يغتصبون المدن ويقتلون ويسفكون الدماء، الأقوال يجب أن تقترن بالأفعال وإلا لا قيمة لما يقال ويصدر من بيانات “الاصابعة”.

وكانت قوات حكومة الوفاق المدعومة بالمليشيات والمرتزقة اقتحمت السبت منطقة الأصابعة، عقب بيان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بشأن إيقاف العمليات العسكرية.

وأكد السراج أنه أصدر قرارًا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

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