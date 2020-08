أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة،

اليوم الأحد، بيانًا بشأن الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

على إيقاف استقبال الزوار والمراجعين والمستفتين على أن يكون التواصل فقط عن طريق

الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم التعامل مع الإجراءات الرسمية عن طريق

البريد الإلكتروني ما عدا المستندات ذات طابع أصل أو استدعاء أو استلام حوافظ

مالية.

كما لفتت الهيئة إلى منع استقبال مديري مكاتب الأوقاف ورؤساء

الأقسام وجميع العاملين بها، إلا ما كان لضرورة عمل ملحة وذلك بعد أخذ الإذن من

الإدارة المختصة بموضوع زيارات العمل، هذا بالإضافة إلى منع التصافح بالأيدي

وضرورة لبس الكمامة وعدم التجمع أو التنقل بين الإدارات والمكاتب والأقسام.

The post الأوقاف تعلن عن ضوابط جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24