مركز مكافحة الأمراض يعلن أماكن سحب عينات «كورونا» في مصراتة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أماكن ومواعيد سحب عينات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في بلدية مصراتة.

وأوضح المركز أن سحب العينات سيكون في «العيادة المتنقلة بقاعة الشهداء شارع طرابلس، والعيادة المتنقلة بميدان الشجرة شارع بنغازي»، ونوه أن موعد سحب العينات سيكون من الساعة التاسعة إلى 11 صباحا، ومن الساعة الثانية إلى الرابعة مساءً. وفق منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز تسجيل 46 إصابة جديدة بالوباء في المدينة لحالات مخالطة، مشيرا إلى وصول أعداد الإصابات المؤكدة إلى 2261 إصابة منذ ظهور الوباء في المدينة، من بينها 1954 حالة نشطة، وشفاء 173 حالة، بينما بلغت أعداد الوفيات 36 شخصا.

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