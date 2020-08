مكافحة الأمراض يكشف عن أماكن سحب عينات الكشف عن كورونا بمصراتة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن أماكن

سحب عينات الكشف عن فيروس كورونا في بلدية مصراتة.

وأوضح المركز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن أماكن سحب العيانات، تنوعت بين العيادة المتنقلة

بقاعة الشهداء شارع طرابلس، والعيادة المتنقلة بميدان الشجرة شارع بنغازي، وتوقيت سحب

العينات، انقسم بين فترتين الصباحية من الساعة

9 إلى 11 صباحًا والمسائية من الساعة 2 إلى 4 مساء.

