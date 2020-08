أعلن المجلس البلدي غدامس، الأحد، أنه قرر إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى غدامس العام ونقل خدماتها إلى مركز الرعاية الصحية بغدامس خلال الفترة الصباحية .

وأوضح المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء بسبب الارتفاع الملحوظ في الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا.

وطالب المجلس المواطنين بضرورة العمل على تجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية و ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بصورة متكررة يوميا، وتطبيق برنامج حظرالتجول الذي أقره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وكل الأجهزة المعنية.

وأشار المجلس إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كان قد أعلن أمس السبت اكتشاف 316 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما ينذر بحالة خطرة في تفشي عدد الإصابات.

The post وقف العمل بمستشفى غدامس العام ونقل خدماتها لمركز الرعاية الصحية بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24