أخبار ليبيا24 أبدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي بالبيانات الصادرة عن رئيسيْ مجلس النواب والمجلس الرئاسي بإعلان وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد. وقال العريبي في بيان له أمس السبت :”إن الخطوة المرتقبة المقبلة هي بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف”. وشدد رئيس لجنة الطاقة على أن المجتمع […]

