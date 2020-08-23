مفوضية الانتخابات تبحث مشروع البطاقة الإلكترونية

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد مشروع «بطاقة الناخب الالكترونية» وذلك خلال جلسة عمل أدارها رئيس المجلس د. عماد السايح مع عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمفوضية.

وحسب الصفحة الرسمية للمفوضية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «قدم الدكتور السايح عرضاً حول فكرة البطاقة ومكوناتها، والنتائج المرجوة من تنفيذها، باعتبارها وثيقة ذكية تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة»، مشيراً إلى التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.

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وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وسبل تذليلها وذلك بوضع مقترحات للتنفيذ وتوزيع المهام على الإدارات والأقسام المعنية.

والأسبوع الماضي، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا مدى فاعلية وكفاءة الدعم الدولي، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المقدم للمفوضية في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات.

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