أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، عن عودة الدراسة لطلبة الشهادة الثانوية يوم السبت المقبل، وفق الشروط والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

