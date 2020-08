أعلن سفير روسيا في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، اليوم الأحد، عن توافق بلاده مع

مصر تجاه الوضع في ليبيا.

The post عاجل// بوريسينكو: توافق روسي – مصري تجاه الوضع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24