ليبيا الان

«استشارية كورونا» تبارك قرار استئناف الدراسة التدريجي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

باركت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، قرار وزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد باستئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية، وذلك اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

إلا أنها قالت في خطاب رسمي إلى زايد، إن هذا «يعتمد على الوضع الوبائي بالبلاد وجهوزية المؤسسات التعليمية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعلى ضوء ذلك يتم استئناف الدراسة».

ويوم السبت، قالت وزارة التعليم إن توقيع القرار جاء بعد اجتماع عماري، ظهر الخميس، باللجنة الفنية المختصة والمكلفة منه بوضع خارطة العودة المدرسية وتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2021/2020.

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ونهاية يوليو الماضي، قررت وزارة التعليم تأجيل العودة المدرسية التي كانت مقررة لطلبة الشهادة الثانوية السبت 8 أغسطس، استجابة لطلب اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وهي المرة الرابعة التي تعلن فيها الوزارة تأجيل العودة للمدارس، حيث كان مقررا أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في 13 يونيو أول مرة، لكن الموعد تأجل إلى 18 يوليو في المرة الثانية، ثم تأجلت العودة إلى 8 أغسطس، وأخيرًا تقرر أن تكون العودة في 29 أغسطس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انت وزير مفصول من أمانة التعليم والي تفكر فيه – عبارة عن وهم – لأنك مريض – ياعماري- وغشاش –
    وهذا الموضوع ضروري يتحول للامانة العامة للعدل والامن العام .
    مع ادارة مراقبة المناهج والتوجيه الثقافي – وسيتم استلام الادارة من شخص اخر ليبي ابن أصل وعمره يسمح بالإدارة – لا بنتمي لاحزاب عنصرية ومريضة انت مريض يا عماري – لان الموضوع يمس الامن العام بالنسبة للعاصمة طرابلس .

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