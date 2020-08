البكوش يكشف عن توافق بين صالح والمشري لتشكيل حكومة جديدة و تأجيل الانتخابات

قال المستشار السياسي السابق لما يسمى بمجلس الدولة صلاح البكوش، الأحد، أن هناك توافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، على تشكيل حكومة جديدة والدخول في مرحلة انتقالية أخرى، وتأجيل الانتخابات.

وانتقد البكوش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رغبة المشري وعقيلة صالح، قائلا إن هناك الكثيرون أشادوا ببيانات رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة متمنين لها أن تتحقق، لافتا إلى أن هناك عرض من عقيلة والمشري والمجتمع الدولي يتطلب ثقة المواطنين مقابل حكومة وفاق جديدة ومحسنة لفترة انتقالية أخرى،حيث سيتم تشكيلها في أقرب وقت.

وكان قد أعلن كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس مجلس النواب وعقيلة صالح، الجمعة، عبر بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، و التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس المقبل.

