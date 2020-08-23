سلطنة عمان ترحب ببياني الرئاسي والنواب وقف إطلاق النار

عبرت خارجية سلطنة عمان عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى حوار وطني شامل يحقق طموحات الشعب الليبي .

ودعت خارجية سلطنة عمان الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة للعمل الجاد للتوصل لحل سلمي شامل ودائم للأزمة الليبية.

في حين عبر الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بأن وقف إطلاق النار في ليبيا سيدعم استئناف العملية السياسية ويمثل أملاً جديداًلإيجاد حل سلمي، فيما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن إعلان وقف النار في ليبيا يعتبر تقدما أوليا يؤشر إلى تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد، مشددا على وجوب أن تعقب الإعلان “تطورات ملموسة” كاستئناف إنتاج النفط و”تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية”، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة، موحدة، مستقرة ومزدهرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية