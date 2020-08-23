المرصد السوري: الحكومة التركية تواصل تجنيد “المرتزقة” لصالحها

أخبار ليبيا24

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحكومة التركية تواصل تجنيد “المرتزقة” لصالحها، حيث وصلت دفعة جديدة من “المرتزقة” إلى الأراضي التركية بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان الدفعة وصلت بعد أن تم تجنيدهم من مناطق في حلب وإدلب، ولم تعلم حتى اللحظة وجهة هؤلاء المرتزقة عقب الدورة، فيما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل الزج بهم في ليبيا، ولاسيما بعد التوافق الليبي – الليبي.

وأشار المرصد إلى أنه تم خلال الأيام الماضية نقل دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد المرصد أن “الاستخبارات التركية” قامت بنقل 120 مقاتل على الأقل من فصائل “سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد” من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وقالت مصادر المرصد السوري، إن المجموعة جرى الاتفاق معهم في بداية الأمر، على نقلهم إلى تركيا ومنها إلى قطر لحماية مؤسسات حكومية هناك، إلا أن بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم بأن وجهتهم ليبيا وليست قطر.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

ولفت إلى أنه عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم.

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