احمادي: يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري يتوافق عليه الليبيون

أعلن عميد بلدية زليتن، مفتاح احمادي، عن ترحيبه باتفاق رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح حول

وقف إطلاق النار والترتيبات المصاحبة، وما يترتب عنه من عودة الاستقرار لكافة ربوع

الوطن والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ودعا احمادي، إلى الاستعجال في تنفيذ الاتفاق لرفع المعاناة

عن المواطن وتحسين الظروف المعيشية، مؤكدًا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

وفق إطار دستوري يتوافق عليه الليبيون.

كما حث احمادي جميع الأطراف بإبداء حسن النوايا واتخاذ خطوات

لبناء الثقة المتبادلة، مع التأكيد على أهمية الدعم الشعبي والحراك المجتمعي بما يضمن

نجاح تنفيذ النقاط الواردة في الاتفاق.

