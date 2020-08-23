عميد زليتن: يجب الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن المواطن

رحب عميد بلدية زليتن، مفتاح احمادي، بالبيانات الصادرة عن رئيس «المجلس الرئاسي» فائز السراج ورئيس مجلس النواب بشأن وقف إطلاق النار.

وقال احمادي، في بيان صادر عنه: “الترتيبات المصاحبة لهذا القرار، يترتب عليها عودة الاستقرار لكافة ربوع الوطن والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”، داعيا إلى الاستعجال في تنفيذ الاتفاق لرفع المعاناة عن المواطن وتحسين الظروف المعيشية.

وطالب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري يتوافق عليه الليبيون.

وحث جميع الأطراف إلى إبداء حسن النوايا واتخاذ خطوات لبناء الثقة مع التأكيد على أهمية الدعم الشعبي والحراك المجتمعي بما يضمن نجاح تنفيذ النقاط الواردة في البيانين.