ليبيا الان

عميد زليتن: يجب الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن المواطن

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب عميد بلدية زليتن، مفتاح احمادي، بالبيانات الصادرة عن رئيس «المجلس الرئاسي» فائز السراج ورئيس مجلس النواب بشأن وقف إطلاق النار.

وقال احمادي، في بيان صادر عنه: “الترتيبات المصاحبة لهذا القرار، يترتب عليها عودة الاستقرار لكافة ربوع الوطن والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”، داعيا إلى الاستعجال في تنفيذ الاتفاق لرفع المعاناة عن المواطن وتحسين الظروف المعيشية.

وطالب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري يتوافق عليه الليبيون.

وحث جميع الأطراف إلى إبداء حسن النوايا واتخاذ خطوات لبناء الثقة مع التأكيد على أهمية الدعم الشعبي والحراك المجتمعي بما يضمن نجاح تنفيذ النقاط الواردة في البيانين.

الوسوم

السراج الغزو التركي زليتن مجلس النواب وقف إطلاق النار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انت عميد زليتن – الان تهتم بشءون تنظيف حول المساجد والاوقاف العامة – وضروري يكون معاك سيارات الشرطة العسكرية – لأنك تعرف من يوجد في زليتن وشن في معاهم – والاعتقالات للمذكورات في قاءمة الاعتقالات بضرب السلاح على الإقدام . والبوابات العسكرية ضروري تكون امام كل إشارة ضوءية
    واتصلوا بيه وبلغوه بالاهتمام بمنطقته فقط .

    رد