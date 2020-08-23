سلطنة عمان تعلن ترحيبها بوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت سلطنة عُمان عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا، والذي أعلنه كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وذكرت الصفحة الرسمية للخارجية العُمانية على “تويتر”: “ترحب السلطنة بالإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى ورئيس مجلس النواب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

وعبرت الخارجية العمانية عن أمل السلطنة أن تؤدى هذه الخطوة لحوار وطنى شامل يحقق طموحات الشعب الليبى الشقيق.

ودعت الخارجية العمانية الجميع لاغتنام هذه الفرصة للعمل الجاد للتوصل لحل سلمى شامل ودائم للقضية الليبية.