تتقدم قناة ليبيا 24 بأحر التعازي لأسرة الفقيد الشاعر ناجي سعيد البرشة الذي وافته المنية يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

توفي البرشة اليوم إثر معاناة مع المرض بعد إصابته بجلطة وغيبوبة لمدة 6 أشهر.

هذا وكان البرشة شاعرا غنائيا ثابتا، وفيا، صامدا، وصاحب مواقف طيبة.

ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭألهم أهله ﻭﻣﺤﺒﻴﻪ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ…..

