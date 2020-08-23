تنطلق من كل ليبيا وتتلاقى في سرت.. الناشط محمد عبيد يشارك فكرة «مسيرة وطن السلام»

شارك الناشط المدني محمد عبيد فكرة مبادرة مسيرة وطن السلام، والتي تتمثل في انطلاق مسيرة وطنية من مدن طرابلس وبنغازي والجفرة حتى تتلاقى فى مدينة سرت.

ونشر “عبيد” فكرة المبادرة عبر صفحته بفيسبوك، موضحا بقوله: “إن هذه الفكرة كانت عبارة عن مبادرة جاهزة للتنفيذ عندما كان لقاء غدامس قائمًا”.

ولفت إلى أن التجميع لكل المشاركين في المسيرة من مدن غرب الوطن يكون فى طرابلس فى يوم محدد، حيث يتبع نفس الشئ مع الجموع المشاركة من شرق الوطن فى مدينة بنغازي، كذلك الجنوب التجمع فى مدينة هون.

وأشار إلى أن تلاقي المسيرات الثلاثة تكون فى سرت فى يوم محدد ليبدأ مهرجان وطن السلام، لافتا إلى أن التفاصيل سيتم الإعداد والتنسيق لها من قبل فرق التحضير.

ونوه أن المسيرة تعد بذرة وقطرة ماء لأجل إنقاذ وتوحيد الشمل والوطن، وهي دعوة لنشطاء المجتمع المدني والنوادي الرياضية ولكل وطني يؤمن بأن السلام هو الحل وأن الوطن لن ينقسم.