مفوضية الانتخابات تبحث مشروع بطاقة الناخب الإلكترونية

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، مشروع “بطاقة الناخب الالكترونية” وذلك خلال جلسة العمل التي أدارها رئيس المجلس عماد السايح مع عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمفوضية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية، أن السايح قدم عرضاً حول فكرة البطاقة ومكوناتها والنتائج المرجوة من تنفيذها باعتبارها وثيقة ذكية تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة، مشيراً إلى التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.

كما تم خلال الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وسبل تذليلها وذلك بوضع مقترحات للتنفيذ وتوزيع المهام على الإدارات والأقسام المعنية.