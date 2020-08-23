محسن القذافي يدعو للانتقال إلى صناديق الانتخابات الإلكترونية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

23 August, 2020

دعا الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي، إلى الانتقال من صندوق الانتخاب التقليدي إلى قادم إلكتروني.

وقال القذافي في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بها، “قد تذهب بعض مراحل وقرارات دعم الديمقراطية انتقاليا للدفع بالتغيير التدريجي، دون أن تكون الديمقراطية شرطاً في حد ذاتها، غير أن مرحلة الترسيخ وهي ما تأتي بعد انتهاء مراحل الانتقال، يجب أن تأتي عن طريق منهج انتخابي حر (الصناديق المفتوحة) وهو شرط أساسي وضروري للاستمرار والاستقرار. كما تتجه معظم المعالجات للأزمة الليبية بأشكال مدمجة عرفية وقانونية، والإجماع والرضا في مجملها يكاد أن يكون مستحيلاً. في الوقت الذي نكرر، بأن التأسيس لمجلس رئاسي عام 2015 لم يكن بشكل قانوني إطلاقاً، بل أتي في ظل توافقات تخالف الكثير من القواعد التأسيسية والتشريعية وأهمها: عدم أحقية منح الصلاحيات والرجوع الي التأصيل الانتخابي لمجلس النواب الليبي، وثانيها: مخالفة الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011 وعدم معالجة نصوصه، ما أوجد الكثير من الخلاف، وكان سبباً من أسباب الصراع بكافة أشكاله”، على حد قوله.

وتابع القذافي، :”في الوقت الذي يرى الكثير، بما فيهم المجتمع الدولي، بأن الانتخابات وصناديق الاقتراع في ليبيا باتت صعبة المنال والتنفيذ، في ظل تدهور الوضع الأمني والانشقاق السياسي واستمرار الصراع. وبرغم، من أنني اتفق مع بعض الفقهاء بأن تفسير الديمقراطية لا تمثله محدودية إطار الانتخاب وصندوق الاقتراع، الا أنها أصبحت تشكل الإجماع دون طعن، وقد سلم الشعب الليبي لنتائج انتخابية مباشرة سابقة دون اعتراض. أيضاً، ولو سلمنا جدلاً لمقاربات وسلم الديمقراطية الغربية، فإن المجتمع الدولي والعربي قد أقر بشكل مباشر بتدخل التقنيات الحديثة واعتماد نتائجها، كحل بديل وموثوق. وبسبب جائحة كورونا، قد تم اعتمد النظام التعليمي عن بعد في كل من الأردن والمغرب ليلحق بأوروبا وأمريكا، كما وتحضر دولاً كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية لمراحل انتخابية إلكترونية قادمة للرئاسة في نوفمبر القادم، وتثبت التجارب القضائية الاليكترونية تقدماً في العالم (التحكيم التجاري الدولي) بما فيها الإمارات العربية المتحدة، وفي ليبيا، فإننا نضع الكثير من الثقة في منظومة توزيع علاوة أرباب الأسر إلكترونياً، وهو أمر يدل علي وجود القاعدة البيانية الرصينة المرتبطة بالرقم الوطني والهاتف الخلوي، فلم لا نطرح الحلول الانتخابية التقنية “الإلكترونية” بدء من المجالس البلدية وانتهاء بالانتخابات البرلمانية وغيرها، وأن تتم بشكل أولي عبر استفتاء شعبي بشكل إلكتروني”، بحسب تعبيره.