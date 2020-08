أفادت مصادر صحفية اليوم الأحد، نقلا عن شهود عيان، بأن هناك حملة اعتقالات واسعة من قبل مليشيات الوفاق لشباب بلدة الأصابعة، وهناك أنباء عن حالات قتل وسرقة، نتج عنها إقفال كافة المحلات والمخابز والصيدليات.

