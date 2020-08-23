«مالية الوفاق» تستعد للإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخصا مرتبطين بعقود عمل منذ 2015

أعلن مصدر في وزارة المالية بحكومة الوفاق استعداد الوزارة للإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخصا من المرتبطين بعقود العمل بالقطاعات المختلفة والتي أبرمت خلال الأعوام من 2015 إلى 2019.، حسبما نقلت وزارة العمل والتأهيل عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص مسكنيبن ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل، مضيفا أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام والذين لم يتقاضوا مرتباتهم يصل إلى نحو 300 ألف شخص.

وتابع: «تحملت وزارة المالية عبء مراجعة وتعديل القرارات الصادر اغلبها بالمخالفة خدمة للمواطن، وهناك تعديلات كبيرة على ملف الأفراجات سيتولي مهامها ديوان المحاسبة».

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