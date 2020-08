الفرجاني: اتفاق وقف إطلاق النار ضربة قوية للتدخل التركي في ليبيا

أعلن عضو مجلس النواب المصري، أحمد الفرجاني، ترحيبه بقرار وقف

إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن هذا القرار يساهم بإيجابية في تحقيق وحدة وتماسك الشعب

الليبي ووقف الاقتتال على أراضيه والحفاظ على السيادة الوطنية الليبية الكاملة، إضافة

إلى دعم الأمن القومي المصري وضربة قوية للتدخل الخارجي التركي في الشأن الليبي،

وفق تعبيره.

وقال الفرجاني، إن هذا القرار يكفل إنهاء أطماع القوى الخارجية

في النفط الليبي ويصب في صالح الثروات البترولية في ليبيا، مطالبًا بالطرد الفوري لجميع

المليشيات المسلحة والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام التركي.

وأكد أن هذا القرار يتفق تمامًا مع رؤية الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي، لإنهاء الأوضاع المأساوية داخل ليبيا بالطرق السلمية ويتفق مع بنود

إعلان القاهرة.

