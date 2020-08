بدأ شباب مدينة الزاوية بالتجمع اليوم الأحد في عدة مناطق، للخروج في تظاهرات حاشدة ومواصلة حراكهم الرافض للأوضاع المعيشية والخدمية المتردية في المدينة.

