السراج يتلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة باريس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المكتب الإعلامي للسراج، أن السفيرة الفرنسية نقلت خلال الاتصال تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجددت تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحت في 21 أغسطس الماضي، كما نقلت دعوة الرئيس الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة باريس في اقرب وقت ممكن.

وقبل السراج الدعوة، مؤكداً بأن ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء.