احتجاجات منددة بسوء الأوضاع الخدمية في أوباري

يواصل عدد من سكان منطقة أوباري تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضاع المتردية التي يعيشونها منذ سنوات طويلة.

ويعاني سكان المدينة من نقص السيولة، وانعدام المحروقات، وانقطاع الكهرباء المستمر، فيما رفع المحتجون الغاضبون شعارات تندد بالحكومات وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، فيما يقول المواطنون إنهم يعيشون في قهر وحرمان جراء افتقادهم لأبسط حقوقهم المعيشية مطالبين بسحب الثقة من الممثلين عنهم، ومعالجة القصور، ومحاسبة المتورطين في الفساد، واستكمال مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة .

وتشهد مناطق عديدة احتجاجات متكررة في الآونة الأخيرة كما في سبها، وفي الزاوية ، وأوباري، وتساوة، فيما كانت المطالب والشعارات واحدة، تتمثل في توفير معيشة كريمة تليق بالإنسان.

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