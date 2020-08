دومة : إذا صدقت النوايا و ترفعت الأطراف الليبية عن المصالح ستحل الأزمة سريعا

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، الأحد، إنه إذا صدقت النوايا وترفعت الأطراف الليبية عن المصالح الضيّقة فستحل الأزمة.

وأوضح دومة في تصريحات صحفية، أن المبادرة المصرية كانت أوّل من طرق باب الحلّ السياسي وكلُّ ما يحدث متابعات لها.

وأشار دومة إلى أنّ خفض التصعيد العسكري لا يكون إلا بفتح الحوار السياسي وفق المبادرات المطروحة والبيانات المعلنة من الأطراف الليبية.

ولفت دومة إلى أن الكل يسعى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق دستور دائم للبلاد يحفظ حقوق الجميع، مؤكدا أن ربط الانتخابات بتوقيت محدد يعتبر أداة ضغط للعمل على إجرائها في أقرب وقت ممكن.

