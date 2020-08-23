وزير الصحة يؤكد إنهاء مشكلة نقص الأكسجين الطبي بالمستشفيات

قال وزير الصحة، سعد عقوب، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة جائحة كورونا وإنهاء مشكلة نقص الأكسجين الطبي المسال، بسبب زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي بالبلاد.

وأكد عقوب على إنهاء مشكلة نقص الأكسجين من خلال التعاقد مع جمهورية مصر لتزويد المحطات الخاصة بالأكسجين السائل، إلى جانب الإسراع في توفير احتياطي آمن منه، مشيرا إلى دخول شاحنتين لتزويد المحطات وفق الاتفاق المبرم.

كما وجه وزير الصحة تعليماته إلى مديري المراكز الطبية ومراكز العزل بالبلديات، للتأكيد على المخزون من الغازات الطبية، وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء والمولدات الكهربائية وتوفير الوقود الخاص بها.

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