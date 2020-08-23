إهمال وسرقاتٌ تحرم أهالي “بدر” من خدمات الاتصالات المحمولة

يتعرض برج الاتصالات بمفترق 28 في منطقة بدر بباطن الجبل للسرقات من قبل الخارجين عن القانون ما يؤثر بالسلب على المواطنين.

وأدت هذه العمليات إلى فقدان العديد من الأجهزة وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات الشحن الموجودة هناك حيث سيوف الرمال تملأ المكان وتزحف على كل شيء، وآثار الأجهزة المحطمة شاهدة على واقعة النهب التي تعرض لها هذا البرج.

وتؤدي السرقات المتكررة إلى انقطاع التغطية، فالمواطن حال تعرضه لأي طارئ في هذه الطريق كأن تقف به سيارته لن يستطيع التواصل مع أحد، فيما أصبحت مشكلة السرقات جزءا من معاناة المواطنين، فالاعتداء على الممتلكات العامة يؤدي إلى تفاقم المشاكل ويجعل من الحياة أكثر صعوبة.

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