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إهمال وسرقاتٌ تحرم أهالي “بدر” من خدمات الاتصالات المحمولة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتعرض برج الاتصالات بمفترق 28 في منطقة بدر بباطن الجبل للسرقات من قبل الخارجين عن القانون ما يؤثر بالسلب على المواطنين.

وأدت هذه العمليات إلى فقدان العديد من الأجهزة وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات الشحن الموجودة هناك حيث سيوف الرمال تملأ المكان وتزحف على كل شيء، وآثار الأجهزة المحطمة شاهدة على واقعة النهب التي تعرض لها هذا البرج.

وتؤدي السرقات المتكررة إلى انقطاع التغطية، فالمواطن حال تعرضه لأي طارئ في هذه الطريق كأن تقف به سيارته لن يستطيع التواصل مع أحد، فيما أصبحت مشكلة السرقات جزءا من معاناة المواطنين، فالاعتداء على الممتلكات العامة يؤدي إلى تفاقم المشاكل ويجعل من الحياة أكثر صعوبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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