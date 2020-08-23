تأكيدات مصرية ألمانية بضرورة الاستفادة من وقف إطلاق النار

رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الألماني هايكو ماس، بالبيانين الصادرين عن المجلسين النيابي والرئاسي لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، فإن شكري وماس أكدا في اتصالهما الهاتفي على أهمية الإستفادة مما وصفاها بـ”الخطوة المهمة”، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للملف الليبي، تؤدي الى استعادة الأمن والاستقرار، و”محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدامة في ليبيا، وتحقيق طموحات الشعب الليبي وحفظ مقدراته”.

وتجري مشاورات حثيثة هذه الأيام بين الأطراف السياسية على الشكل الذي من الممكن أن تكون عليه مدينة سرت خصوصاً أن التحشيدات العسكرية تتم في محيطها وسط إصرار من الجيش الوطني على عدم الانسحاب منها، بعد أن باتت تحظى بأهمية بالغة هذه الأيام، فهي المدينة التي وردت مؤخراً في بيانات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وباتت مكمن خلاف بارز متعلق بالشكل الأمني الذي ستكون عليه المدينة بعد أن ظل محيطها مكاناً للتحشيد العسكري من قبل الجيش الوطني، ومن التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة الذين زج بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أتون الصراع الليبي.

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