شباب تاجوراء والزاوية والأندلس يتظاهرون ضد الأحوال المعيشية المتردية

بدأ

شباب تاجوراء، بالخروج للتظاهر ضد سوء المعيشة وانقطاع الكهرباء ومعاناة المواطن رافعين

رايات بيضاء تعبيرًا منهم عن حالة السلم.

كما

خرج شباب الزاوية في تظاهرة سلمية بسبب تردي ظروف الحياة المعيشية، وأيضًا شارك في

التظاهرات شباب حي الأندلس بعد تجمعهم في قاعة الشعب.

يشار

إلى أنه كانت العديد من الدعوات الشبابية خرجت لإعلان التظاهر ضد الأوضاع

المتدهورة والمسؤولين عن الفساد المستشري في كافة القطاعات.

