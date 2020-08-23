عاجل ليبيا الان

مالية الوفاق تعلن استعدادها للإفراج عن مرتبات 105ألف شخص لديهم عقود عمل

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، استعداد الوزارة للإفراج عن مرتبات 105 ألف شخص مرتبطين بعقود عمل بالقطاعات التي أبرمت خلال الأعوام من “2015_2019″، وفق ما نقلت وزارة العمل والتأهيل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضح المصدر، أن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص مسكنين ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل، مضيفًا أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام والذين لم يتقاضي مرتباتهم يبلغ نحو 300 ألف شخص.

The post مالية الوفاق تعلن استعدادها للإفراج عن مرتبات 105ألف شخص لديهم عقود عمل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا خبر كاذب والله لا يهدي القوم الفاسقين –
    سيتم تسليم كل من لديه عقد عمل – للعمل داخل الكسارات للمشاريع الانشاءية – والمشاريع التنفيذية التي تم مناقشتها في الادارات التنفيذية ووضع خطة الإشراف عاى العمل التنفيذي – بعد الاطلاع على النواقص والتخريب لشبكة الكهرباء وبعض الأبنية العامة التي تحتاج لترميم – وسيتم مصادرة مواد البناء من طوي ورخام واسمنت من التشاركيات الخاصة الاي لم تدفع فواتيرها الكهرباء لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات بما يخص شءون البلديات . والنواقص التي فيها .

    رد