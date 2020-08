مالية الوفاق تعلن استعدادها للإفراج عن مرتبات 105ألف شخص لديهم عقود عمل

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، استعداد الوزارة للإفراج عن مرتبات 105 ألف شخص مرتبطين بعقود عمل بالقطاعات التي أبرمت خلال الأعوام من “2015_2019″، وفق ما نقلت وزارة العمل والتأهيل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح المصدر، أن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص مسكنين ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل، مضيفًا أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام والذين لم يتقاضي مرتباتهم يبلغ نحو 300 ألف شخص.

