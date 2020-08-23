الثني يطلع على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، لبحث سير عمل الوزارة وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل ناقش الثني، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة على الصعيد الداخلي من تدريب ورفع لكفاءة الموظفين. وشرعت الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد العام 2020 ميلادي، عاما للتدريب في ليبيا.

وأكد الحويج، أن الوزارة أجرت تدريبات لأكثر من 170 موظفا وموظفة من مدينتي البيضاء وبنغازي، من خلال برامج تدريبية استمرت لعدد كبير من الساعات الدراسية.