معمل كوفيد 19 بمركز بنغازي الطبي يسجل 34 عينة موجبة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا أن معمل كوفيد تسعة عشر بمركز بنغازي الطبي تسلم مئة واثنتي عشرة عينة جديدة.

موضحا أن نتائج أربع وثلاثين منها جاءت موجبة، موزعة على ست وعشرين حالة في بنغازي، وخمس حالات في الأبرق، وثلاث حالات في تاكنس.

هذا وكشف برج الأمل بمركز بنغازي الطبي عن إحصائيات عمل البرج منذ افتتاحه في العاشر من أبريل، حيث بلغ عدد الحالات التي استقبلها البرج سبعمئة وثمانيا وخمسين حالة.

تسعون منها دخلت العناية الفائقة، وتسع وستون حالة تعافت، في حين تم تسجيل ثمان وستين حالة وفاة.

وحذر برج الأمل في بيان له من خطورة تضاعف الأعداد يوميا، واصفا هذا التضاعف بأنه ينذر بكارثة، كما أن تقارب نسب الوفيات من نسب التعافي مؤشر خطير، ونسبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية فائقة غير مطمئنة.

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