بالصور.. انطلاق مظاهرات ضد حكومة الوفاق احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية والمطالبة بمحاربة الفساد

انطلقت عدد من التظاهرات ضد حكومة الوفاق، اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

حمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى.

ومن جانبهم، دعا “المقاطعون” لمجلس النواب المنعقد في طبرق، في بيان لهم أمس السبت، فائز السراج بتولي ملف الفساد وسحبه من أيدي من يحققون من ورائه مصالح خاصة (في إسقاط على باشاغا).

وقال البيان إن نواب الدائرة الثالثة عشرة يتابعون التطورات في المنطقة الغربية وأنهم تفاجؤوا بإطلاق وزارة الداخلية التي يرأسها باشاغا الرصاص على المتظاهرين العزل بمدينة الزاوية، مشيرا إلى أن وزير داخلية الوفاق بدأ دق الأسافين بين مدن المنطقة الغربية.

وشدد البيان على دعمه لما أسماهم “الثوار” ضد ممارسات باشاغا، داعيا إلى إخراج كافة المرتزقة السوريين من البلاد دون قيد أو شروط، كاشفا أن باشاغا يعتزم تدشين قواته الخاصة بآلاف من المرتزقة السوريين الذين يمتصون قوت الشعب الليبي بالدولار كل شهر، بينما يعاني الشعب من الضنك، لافتين إلى أن باشاغا يهدف للانقلاب على الجميع من خلال هؤلاء المرتزقة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قام فتحي باشاغا وزير داخلية السراج، بنشر الدوريات والتمركزات التابعة له، لمحاولة قمع المواطنين الثائرين للحصول على حقوقهم.

وقالت داخلية باشاغا، في إيجاز صحفي لها: “في إطار الحفاظ على الأمن والسلامة المرورية على الطرقات العامة؛ قامت إدارة شؤون المرور والتراخيص بتسيير قوة من عناصر الإدارة إلى منطقة الجفارة بناء على تعليمات مدير عام الادارة عمــيد الصديق الشيباني وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مديرية أمن الجفارة”.