الثني يتابع خطة إنشاء مبنى لمؤسسة النفط في بنغازي

تابع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني اليوم الأحد آخر مستجدات دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بالمدينة.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اليوم الأحد، استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع. وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المبروك سلطان ومسؤولين آخرين بالحكومة الموقتةـ حسب حساب الحكومة الموقتة على «فيسبوك».

وأطلع المجتمعون الثني على «إصدار وصفة فنية معتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة». كما تم خلال الاجتماع دراسة الرسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها. وقالت الحكومة الموقتة إن هذا المشروع يأتي ضمن «إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي».

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