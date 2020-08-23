الثني يتابع خطة إنشاء مبنى لمؤسسة النفط في بنغازي

تابع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني اليوم الأحد آخر مستجدات دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بالمدينة.
وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اليوم الأحد، استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع. وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المبروك سلطان ومسؤولين آخرين بالحكومة الموقتةـ حسب حساب الحكومة الموقتة على «فيسبوك».
وأطلع المجتمعون الثني على «إصدار وصفة فنية معتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة». كما تم خلال الاجتماع دراسة الرسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها. وقالت الحكومة الموقتة إن هذا المشروع يأتي ضمن «إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي».
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