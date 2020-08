العزل الصحي بسبها يستأنف عمله بعد توقف دام 24 ساعة

استأنف مركز العزل الصحي بسبها، العمل بعد توقف دام قرابة

أربع وعشرين ساعة، مرجعًا أسباب التوقف إلى مشكلات فنية لوجستية نتجت عن تذبذب الكهرباء،

وأعطال أصابت المولد الخاص بصالة العناية في المركز، إضافة إلى النقص الشديد في إمدادات

الطاقة من وقود الديزل وأسطوانات غاز الأكسجين، التي تعد العنصر الأساسي لعمل المركز.

وأوضح المركز، أنه تم مدّه بالأكسجين عن طريق مركز سبها الطبي،

إلى جانب صيانة المولد الاحتياطي.

