“الثني” يطلع على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور عبدالهادي الحويج.
وشرح الوزير لرئيس مجلس الوزراء آخر الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها مع مختلف دول العالم لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.
وفي سياق متصل ناقش “الثني” مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة على الصعيد الداخلي من تدريب و رفع لكفاءة الموظفين.
وشرعت الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد العام 2020 ميلادي، عاما للتدريب في ليبيا.
وأكد الوزير أن الوزارة أجرت تدريبات لأكثر من 170 موظفا وموظفة من مدينتي البيضاء وبنغازي، من خلال برامج تدريبية استمرت لعدد كبير من الساعات الدراسية.
وشدد “الثني” على ضرورة الاستمرار في هذا العمل، لأجل رفع كفاءة كافة العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
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