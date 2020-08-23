“الثني” يطلع على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور عبدالهادي الحويج.

وشرح الوزير لرئيس مجلس الوزراء آخر الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها مع مختلف دول العالم لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.

وفي سياق متصل ناقش “الثني” مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة على الصعيد الداخلي من تدريب و رفع لكفاءة الموظفين.

وشرعت الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد العام 2020 ميلادي، عاما للتدريب في ليبيا.

وأكد الوزير أن الوزارة أجرت تدريبات لأكثر من 170 موظفا وموظفة من مدينتي البيضاء وبنغازي، من خلال برامج تدريبية استمرت لعدد كبير من الساعات الدراسية.

وشدد “الثني” على ضرورة الاستمرار في هذا العمل، لأجل رفع كفاءة كافة العاملين في مختلف قطاعات الدولة.