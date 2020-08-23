الجيش الليبي: رصدنا سفنا تركية تتقدم نحو سرت بآخر 24 ساعة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن قواته رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن “هناك تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت”، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.

واعتبر المتحدث أن “التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار”.

وتهدد هذه التطورات بنية الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي منح الأمل بإمكانية استئناف العملية السياسية.

والجمعة تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات في أنحاء ليبيا.