المسماري: مبادرة السراج ذر للرماد في العيون

وصف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأنها “ذر للرماد في العيون، وتهدف لتضليل الرأي العام المحلي والدولي”، بحسب تعبيره.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن “مبادرة السراج تمت كتابتها في عاصمة أخرى”، لافتا إلى أن المبادرة التي وقعها السراج هي “للتسويق الإعلامي”.

وأوضح المسماري، أنه وخلال الثلاثة أيام الماضية تم رصد تحركات مشبوهة لـ “الميليشيات ولمرتزقة تركيا”، ورصد سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم، قائلا “نحن في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت”.

كما أشار المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إلى أن الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية.