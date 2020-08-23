المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي

اعتبر الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، ان المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، «هي للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون»، مشيرا إلى أنها «كتبت في عاصمة أخرى».

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