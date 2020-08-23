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المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اعتبر الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، ان المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، «هي للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون»، مشيرا إلى أنها «كتبت في عاصمة أخرى».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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