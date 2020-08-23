تفاصيل زيارة معيتيق وسيالة إلى مالطا

التقى النائب برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، اليوم الأحد، في مالطا، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية “إيفاريست بارتولو”، الذي أكد دعم بلاده لإعلاني المجلس الرئاسي ومجلس النواب بوقف العمليات العسكرية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، أن خلال الزيارة التقى معيتيق رفقة وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، مع الرئيس “جورج فيلا”، في قصر سان انطون”، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة، والتأكيد على الدور الهام للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية لضمان توفير احتياجات الشعب الليبي.

وأكد الرئيس المالطي، دعم بلاده لحل سياسي يقوده الليبيين بأنفسهم، واستعداد مالطا العمل كقناة اتصال لتحقيق هذا الهدف من أجل أن تبقى ليبيا موحدة، موضحاً أن استئناف التفاوض في إطار مؤتمر برلين التي تقوده الأمم المتحدة هو الطريق الأمثل لحل الأزمة الليبية.