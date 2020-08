قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن مبادرة رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، هي للتسويق الإعلامي، مضيفا انها بمثابة ذر للرماد في العيون، على حد قوله.

The post عاجل // المسماري: مبادرة السراج هي للتسويق الإعلامي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24