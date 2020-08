قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه

تم رصد سفنا تركية تتقدم نحو سرت، استعدادا للهجوم على المدينة خلال الـ 24 ساعة

الماضية .

The post عاجل // المسماري: رصدنا سفنا تركية تتقدم نحو سرت بوضع هجومي خلال الـ24 ساعة الماضية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24