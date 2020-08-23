فريق الرصد والتقصي شحات يعلن تسجيل 30 حالة اشتباه

أعلن فريق الرصد والتقصي شحات عن إجراء التحاليل لمئة وثمان وعشرين عينة لمخالطين، حيث ظهرت نتائج ثمان وتسعين حالة سالبة، وثلاثين حالة اشتباه ظهرت نتيجة تحاليلها موجبة ولم تظهر عليها الأعراض.

وتمت إحالة ثماني حالات إلى المستشفيات الإيوائية، واثنتين وعشرين حالة للحجر المنزلي، مشيرة إلى أنه يتم متابعة حالات الحجر المنزلي وفق جدول معد من قبل فريق الرصد.

هذا ودعا فريق الرصد من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا إلى التوجه إلى مركز الرصد والتقصي شحات، مطالبا الجميع بالتقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة.

هذا ودعا فريق الرصد والتقصي ببلدية شحات المواطنين إلى تقديم واجب العزاء هاتفيا، درءا لمخاطر انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بتقبل التعازي عن بعد دون إقامة خيم العزاء.

وأشارت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، واتباعا للتعاليم والتدابير الوقائية، موضحة أن تقديم واجب العزاء هاتفيا هي الطريقة المثلى لمنع انتشار كورونا.

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