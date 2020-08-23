“المسماري”: رصدنا فرقاطات تركية تتقدم نحو سرت .. ومبادرة “السراج” لذر الرماد في العيون

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، أن ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت تتم من قبل حكومة الوفاق، مشيرا إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية رصدنا سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي حيث تحاول مليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقده الناطق باسم الجيش الليبي، بشكل عاجل واستثنائي اليوم الأحد.

وأوضح “المسماري” أن حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم، فضلا عن أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار، قائلا “المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني”.

وأكد “المسماري” أن الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم، وأن الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية من قطر وتركيا وعواصم أخرى تتبعها، قائلا “من يفكر الاقتراب من خطوطنا سواء تنظيم أو مليشيات أو دولة سيجد نفسه في مكان أخر”.