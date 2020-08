قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن التحرك العسكري الأخير، يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة فائز السراج غير المعتمدة، التي وقعت وقف إطلاق النار، موضحا أنه كان قد تم رصد سفنا تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع قتالي.

The post عاجل // المسماري: التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من السراج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24