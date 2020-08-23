الدغيس يكشف حقيقة نسبة التعافي من وباء كورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

23 August, 2020

سلط أستاذ علم الفيروسات، عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أ.د. إبراهيم الدغيس، الضوء على نسب ومعدلات التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال الدغيس في ورقة تحليلية تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منها، :”هل نسبة التعافي من وباء الكورونا في ليبيا (حاليا أقل من 11%) والتي يتم نشرها في التقرير اليومي بصفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض صحيحة؟ قبل الإجابة على هذا التساؤل سأعطي تعريف بسيط عن معنى نسبة التعافي أو الشفاء. المقصود بالتعافي هم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس الكورونا ثم شفاهم الله من المرض. وتحسب نسبة التعافي بقسمة أعداد الأشخاص الذين شفوا من المرض على مجموع الإصابات الكلي مضروبا في 100. حاليا وحسب إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض هذه النسبة هي أقل من 11%. ولكن هل هذا الرقم صحيح؟ أم أن النسبة أقل؟ أو هي أعلى؟ والإجابة باختصار أن نسبة التعافي في ليبيا من وباء الكورونا هي أعلى بكثير، وسأسرد لكم الأسباب: – عند بداية الوباء كانت منظمة الصحة العالمية تشترط لتحول الحالة من حالة مصابة إلى حالة شفاء ضرورة أخذ مسحتين بينهما 24 ساعة وعمل اختبار (RT-PCR) على أن تكون نتيجة الاختبارين سالبة، عندها تعتبر الحالة شفيت من المرض. مؤخرا فإن منظمة الصحة العالمية (WHO) وضعت معايير جديدة تمكن من إخراج المصاب بالكورونا من مكان عزله / دخوله حسب حالته السريرية على النحو التالي: – المرضى ذوي الأعراض: 10 أيام من بداية ظهور الأعراض، بالإضافة إلى 3 أيام إضافية على الأقل بدون أعراض (حيث لا توجد حمى وبدون استخدام خافضات الحرارة، و عدم وجود أعراض تنفسية)، – الحالات عديمة الأعراض: 10 أيام بعد الاختبار الإيجابي لـ SARS-CoV-2، – بشكل عام، الحد الأدنى من الوقت في العزل أو الإيواء هو 13 يومًا منذ بداية ظهور الأعراض، – يستثنى من ذلك الحالات الحرجة التي يجب الاعتماد على إجراء اختبار (RT-PCR) بحيث تكون النتيجة سلبية لإعلان شفائها”.

وتابع الدغيس، :”كذلك فإن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي(CDC) أوضح أنه ليس هناك داعي لإجراء اختبار (RT-PCR) لإنهاء الحجر المنزلي، وأن الأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم موجبة بالاختيار ولم تظهر عليهم أعراض مرضية يمكنهم إنهاء الحجر المنزلي بعد مرور 10 أيام على تشخيص الحالة. أما الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة فلابد من بقائهم مدة قد تصل إلى 20 يوما من بداية ظهور الأعراض. وهذه المعطيات مبنية على الأبحاث التي تشير إلى أن الشخص المصاب بالكورونا وعليه أعراض خفيفة أو متوسطة يصبح غير معدي ولا ينقل العدوى بعد مرور 10 أيام كحد أقصى من بداية ظهور الأعراض، في حين أن الشخص المصاب بالكورونا وعليه أعراض شديدة فإنه يصبح غير معدي ولا ينقل العدوى بعد مرور 20 يوم كحد أقصى من بداية ظهور الأعراض”.

وأضاف، :”في ليبيا: اللجنة العلمية التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض اعتمدت وأوصت باتباع ما سبق ذكره من منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي. عند اعتماد وتطبيق ما سبق ذكره قريبا فإننا سنلاحظ ارتفاع ملحوظ في نسبة التعافي في ليبيا، وخاصة وكما هو معروف بأن 80% من الحالات الموجبة باختبار (RT-PCR) هي بدون أعراض.. وبالتالي وعند اعتماد البروتوكول الجديد فلن يكون هناك داعي لإجراء اختبار (RT-PCR) لتأكيد شفاء الحالة خاصة للأشخاص المخالطين وليس عليهم أعراض أو من كانت أعراض المرض عنده بسيطة. فعلى سبيل المثال ومن خلال متابعة للتقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بداية من شهر أغسطس (أكثر من 22 يوم) سيجد أن عدد الحالات المسجلة في طرابلس يتجاوز 100 حالة في المتوسط يوميا، في حين أن حالات الشفاء في طرابلس خلال شهر أغسطس أقل من عدد أصابع اليد!، ونظرا لانشغال فرق الرصد والتقصي، الجنود المجهولين -ربي يحفظهم- بأخذ عينات من الحالات الجديدة والمخالطة، وعدم تتبع الحالات القديمة والتي مر على إصابتها مدة طويلة، فهذه الحالات لازالت مدرجة كأرقام أنها حالات نشطة في حين أنها قد تماثلت للشفاء. ومن طبيعة الإنسان أنه بعد شفائه لا يتواصل مع طبيبه أو مع فرق الرصد والتقصي… ومتأكد أن فرق الرصد والتقصي مشكورين عملوا ولا زالوا يعملون ليل نهار في سبيل الحد من انتشار هذا الوباء ببلدنا الغالي. وللعلم فإن اختبار (RT-PCR) يمكن به تأكيد وجود المادة الوراثية للفيروس سواء كان الفيروس نشطا (حيا) أو غير نشط(ميت)، حيث أن الفيروس غير النشط لا ينمو في مزارع الأنسجة ولا يسبب العدوى!، وفي النهاية ومع زيادة عدد الحالات لابد لنا من الأخذ بالأسباب من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتطهير اليدين، والأهم ألا ننسى مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى، فنتضرع له بالدعاء لرفع الوباء “فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين””.